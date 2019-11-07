"أزمة صحية".. التصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي

أمرت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد مناظرة الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أظهرت التحريات الأولية أن هيثم زكي كان يعاني من أزمة صحية قبل وفاته بساعات، توجه على إثرها إلى الطبيب المعالج له، بعدها عاد إلى منزله وخلد في النوم، وحينما حاولت خطيبته التواصل معه، لم تستطيع الوصول إليه.

هيثم زكي لا يرد على الهاتف

وأوضحت التحريات، أن عدم إجابة الفنان هيثم أحمد زكي على هاتفه أثارت شكوك ومخاوف خطيبته التي أبلغت الأمن، وبعد استئذان النيابة، دخل رجال الأمن الفيلا وعثروا عليه متوفى.

لا شبهة جنائية بوفاة ابن أحمد زكي

وأظهرت نتائج معاينة فيلا الفنان الراحل، عن عدم وجود أي دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، سواء بعثرة في محتويات الفيلا، أو كسر في المنافذ الخاصة بها، كما أوضحت مناظرة الجثة، عدم وجود أثار لعنف جنائي، وتنتظر النيابة تقرير مفتش الصحة حول الوفاة.

نقل جثمان هيثم زكي للمشرحة

وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عيني من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة.