Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أزمة صحية".. التصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:16 م
Advertisements
هيثم زكي ووالده
هيثم زكي ووالده
Advertisements
أمرت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد مناظرة الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أظهرت التحريات الأولية أن هيثم زكي كان يعاني من أزمة صحية قبل وفاته بساعات، توجه على إثرها إلى الطبيب المعالج له، بعدها عاد إلى منزله وخلد في النوم، وحينما حاولت خطيبته التواصل معه، لم تستطيع الوصول إليه.
 
هيثم زكي لا يرد على الهاتف
وأوضحت التحريات، أن عدم إجابة الفنان هيثم أحمد زكي على هاتفه أثارت شكوك ومخاوف خطيبته التي أبلغت الأمن، وبعد استئذان النيابة، دخل رجال الأمن الفيلا وعثروا عليه متوفى.
 
لا شبهة جنائية بوفاة ابن أحمد زكي
وأظهرت نتائج معاينة فيلا الفنان الراحل، عن عدم وجود أي دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، سواء بعثرة في محتويات الفيلا، أو كسر في المنافذ الخاصة بها، كما أوضحت مناظرة الجثة، عدم وجود أثار لعنف جنائي، وتنتظر النيابة تقرير مفتش الصحة حول الوفاة.
 
نقل جثمان هيثم زكي للمشرحة
وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عيني من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة.
 
وكان الفنان هيثم أحمد زكي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد، بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة قبل يوم من وفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي هيثم احمد زكي دفن احمد زكي ابن احمد زكي

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفراجة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 20 ساعة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

منذ 43 دقيقة

كلمات مثيرة من جوارديولا عن وقوف "والكر" حارسا للمرمى

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يكشف أسرار ترشحه للرئاسة لأول مرة.. وعدلي منصور يحبس دموعه

منذ أقل من ساعة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:26 ص

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

10:05 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

12:18 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status