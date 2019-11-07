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هيفاء وهبي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:23 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

 

ونشرت هيفاء صورة للراحل هيثم زكي وعلقت عليها: "‏خالص عزائي لرحيل الممثل الشاب #هيثم_احمد_زكي، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ..إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون."

 

وقد صدم متابعين ومحبين خبر وفاه الفنان هيثم زكي الذي توفي في الساعات المبكرة من فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 35 عاما داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

 

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل هيثم أحمد زكي ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

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