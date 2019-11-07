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استدعاء أفراد الأمن للاستماع إلى اقوالهم في وفاة هيثم أحمد ذكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:12 م
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هيثم زكي
هيثم زكي
داليا عادل
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أمرت نيابة الشيخ زايد باستدعاء أفراد أمن "الـكومباوند" الخاص، بمسكن الفنان هيثم أحمد زكي، للاستماع لأقوالهم في وفاته، والذين أبلغوا عن الواقعة وعدد من أصدقائه وأسرته، فيما تم نقل جثمان الفنان هيثم زكي إلى مشرحة زينهم للتشريح وبيان أسباب الوفاة.

كان قد كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي ضباط مباحث قسم الشيخ زايد بلاغًا من إنجي سلامة خبيرة الطاقة خطيبة الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي وكانت برفقتها خالته، يفيدان بأن الفنان لا يرد على هاتفه منذ عدد من الساعات، وعلي الفور تم التوجه إلى مسكنه بعد استصدار اذن النيابة وكسر الباب، وعثر على جثة الفنان ملقي في الحمام متوفي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن هبوط حاد في الدورة الدموية هو سبب الوفاة المفاجئة.

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية الذين أكدوا سلامة المداخل ومنافذ المسكن، وعلي الفور انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة الفنان هيثم أحمد زكي، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير وافٍ حول سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق محل سكنه.
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