السيسي: "أنا عمري ما كذبت وماليش في اللوع بتاع السياسيين"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن من يعرفني منذ سنوات طويلة يعرفون جيدًا أني عمري ما كذبت، حتى وأنا موجود في المكان اللي بيقول عليه أهل السياسة أنه يحتاج لوع، مفيش كلام من دا".





وأشار "السيسي"، خلال فعاليات احتفال ذكرى المولد النبوي، اليوم الخميس، إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان قائد ولم يكذب، معقبًا: "كان على خط مستقيم، ونجح وهو كدا علشان الصلة، وربنا يجعلنا من أهل الصلة".



