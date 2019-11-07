Advertisements
السيسي: "أنا عمري ما كذبت وماليش في اللوع بتاع السياسيين"
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:14 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن من يعرفني منذ سنوات طويلة يعرفون جيدًا أني عمري ما كذبت، حتى وأنا موجود في المكان اللي بيقول عليه أهل السياسة أنه يحتاج لوع، مفيش كلام من دا".
وأشار "السيسي"، خلال فعاليات احتفال ذكرى المولد النبوي، اليوم الخميس، إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان قائد ولم يكذب، معقبًا: "كان على خط مستقيم، ونجح وهو كدا علشان الصلة، وربنا يجعلنا من أهل الصلة".
حيث يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتكريم عدد من الأئمة، ويشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عدد من رجال الدولة ومنهم المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عدد من الأئمة، والشيوخ.
Advertisements