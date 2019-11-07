السيسي: سنواجه الهدم بالبناء والفتن بالوحدة والشر بالخير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله يكافىء المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام، وتعمير الحياة، وتخفيف آلام الناس، مؤكدًا أنهم يبذلون أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية لبناء مصر على جميع المستويات.





وأشار "السيسي"، خلال فعاليات احتفال ذكرى المولد النبوي، إلى أنهم لا يشغلهم شيىء عن تحقيق تطلعات الشعب المصري في الأمان والسلام والتنمية، مضيفا أنهم لا يلتفتون لمحاولات التعطيل والإعاقة، ويكون الرد عليها هو المزيد من العمل، والكثير من الجهد.





وأضاف أن التطرف والإرهاب، والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق لن تثني هذا الشعب ذو الإرادة الحقيقية في المضي نحو المستقبل الأفضل، متابعا: "سنواجه الهدم بالبناء، والفتن بالوحدة والتماسك، والشر بالخير".



