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البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
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سحر نصر - وزيرة الاستثمار
سحر نصر - وزيرة الاستثمار
أحمد الشيخ
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التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد البنك الاوروبى للإعادة الإعمارة والتنمية برئاسة يورجن ريجترنك، نائب رئيس البنك والذى يزور مصر حاليا.


وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك فى مشروعات الطاقة المتجددة والنقل، وتعزيز التكامل الاقتصادى فى القارة الافريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام.


وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك فى مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكهرباء وزيادة تمويل القطاع الخاص من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي مصر.


وأشاد نائب رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم، وذلك فى ظل قصص النجاح التى تحققها مصر على المستوى الاقتصادى خاصة فى مشروعات البنية الاساسية، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر فى جهودها الاصلاحية، والتى تبلغ حجم استثماراته بها نحو 5.3 مليارات يورو فى 99 مشروع وتمثل حصة القطاع الخاص 58٪ من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50 % من استثماراته فى افريقيا، والتى تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب، مؤكدا حرص البنك على زيادة استثماراته فى قارة افريقيا، والتعرف على فرص الاستثمار فى القارة خاصة فى مشروعات البنية الاساسية خلال مشاركة البنك فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وأوضح نائب رئيس البنك أن التوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية  التي قامت بها مصر وخاصة اصلاح مناخ الاستثمار والتي كان لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار، مؤكدا أن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.


وعقب ذلك، التقت الوزيرة، فلافيا بالانزا، مديرة عمليات دول الجوار ببنك الاستثمار الاوروبي، والفريدو اباد الممثل الاقليمي الجديد للبنك ومدير مكتب البنك في القاهرة.


وناقش الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ومحفظة التعاون الجارية والمستقبلية خاصة فى مجالات الانفاق والسكة الحديد والمياه والصرف الصحي، والاستثمار في رأس المال البشري في مصر.
وأكدت فلافيا بالانزا، أن البنك سيشارك فى منتدى افريقيا 2019 بوفد برئاسة داريو سكانبيكو، نائب رئيس البنك، مشيرة إلى حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بمبادرة السيد عبد الفتاح السيسى، في الاستثمار في رأس المال البشرى، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته في هذا المجال بجانب البنية الاساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل، موضحة أن استثمارات بنك الاستثمار الاوروبى في مصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا في مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.​

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