"6 أكتوبر" تتزين لاستقبال الشتاء





صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في رفع كفاءة الطرق والخدمات، وتنفيذ عدة أعمال للزراعة، وكذا تجميل أكشاك الكهرباء للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.









وأوضح الشربيني أنه تم البدء في رفع كفاءة الطرق والخدمات بمناطق السياحية الرابعة والسادسة بالمدينة، حيث يجري تنفيذ أعمال الترميمات وطبقة رابطة أسفلتية وطبقة أساس وبردورات للطرق بتلك المناطق، كما أنه تم تجميل أماكن المسطحات الخضراء بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، حيث تم زراعة ( نجيلة جاهزة - نخيل ملوكو- نخيل بلدي- زهور إيڤوربيا - دورانتا صفراء - النتيرا چامبو- فيكس نتدا مشكل- كينوكاربس) بالإضافة لتنفيذ شبكة ري حديثة.





وأكد المهندس شريف الشربيني أنه جار حاليًا استكمال تجميل أكشاك الكهرباء بمنطقة غرب سوميد بالمجاورة الأولى، وسيستمر التجميل ليشمل المدينة بأكملها تباعاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على إبراز الشكل الجمالي للمدينة والارتقاء بالصورة البصرية والجمالية لها.









جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ تجميل أكشاك الكهرباء تحت إشراف وتنفيذ الدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد عمرو، المشرف على إدارة التطوير والتجميل بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس خالد احمد محمد، من جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، وعدد من طلاب كلية الفنون جميلة بجامعة الأقصر، وذلك في إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.







