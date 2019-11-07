فيديو نادر وصورة.. هكذا كانت علاقة هالة فؤاد بنجلها هيثم أحمد ذكي

وغنت الفنانة هالة فؤاد لنجلها هيثم أحمد زكي يا هيثم يا حبيب مامي، كاشفة في تصريحات تلفزيونية عن مدى حبها الشديد لطفلها قائلة "أجمل حاجة حصلت لي في حياتي"





هالة فؤاد

توفيت هالة فؤاد عن عمر يناهز الـ35 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، ويشاء القدر أن يرحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عالمان في نفس عمر والدته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.





انفصلت هالة فؤاد عن والد هيثم أحمد زكي قبل سنوات من وفاتها، وحُرم هيثم أحمد زكي من والدته في عمر صغير، حيث إن والدته رحلت قبل أن يبلغ العاشرة من عمره.





هيثم أحمد زكي

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عالمنا فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



