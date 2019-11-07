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فيديو نادر وصورة.. هكذا كانت علاقة هالة فؤاد بنجلها هيثم أحمد ذكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
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هالة فؤاد - هيثم احمد زكي
هالة فؤاد - هيثم احمد زكي
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علاقة قوية كانت تربط هالة فؤاد بنجلها هيثم أحمد زكي، فلم يؤثر إنفصالها عن والده الفنان الراحل أحمد زكي في العلاقة بين الأم "هالة فؤاد" وابنها "هيثم أحمد زكي"، فقد كانت تلعب مع وتتصور مع ابنها هيثم، وظهرت معه في فيديو نادر وهي تغني له "هيثم يا حبيب مامي"، فقد أحب والدته كثيرا وعاش معها فترة دامت 9 أعوام، ولكن الموت فرقها عن ابنها الوحيد لتتركه وحيدا يحتاج للامومة ولحنانها، وتوفيت الفنانة هالة فؤاد في عام 1993 عن عمر يناهز 35 عاما.

وغنت الفنانة هالة فؤاد لنجلها هيثم أحمد زكي يا هيثم يا حبيب مامي، كاشفة في تصريحات تلفزيونية عن مدى حبها الشديد لطفلها قائلة "أجمل حاجة حصلت لي في حياتي"

هالة فؤاد
توفيت هالة فؤاد عن عمر يناهز الـ35 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، ويشاء القدر أن يرحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عالمان في نفس عمر والدته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

انفصلت هالة فؤاد عن والد هيثم أحمد زكي قبل سنوات من وفاتها، وحُرم هيثم أحمد زكي من والدته في عمر صغير، حيث إن والدته رحلت قبل أن يبلغ العاشرة من عمره.

هيثم أحمد زكي
ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عالمنا فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

موعد صلاة الجنازة 

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرا إلى أنها ستكون بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود في المهندسين.

فيديو لهالة فؤاد مهي تغني لنجلها هيثم أحمد زكي: ياهيثم يا حبيب مامي"
فيديو نادر وصورة.. هكذا كانت علاقة هالة فؤاد بنجلها هيثم أحمد ذكي
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