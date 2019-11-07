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الصين والولايات المتحدة يتفقان على إلغاء الرسوم الجمركية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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صرحت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس بأن الصين والولايات المتحدة اتفقتا خلال الأسبوعين الماضيين على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية المستمرة منذ شهور في مراحل مختلفة.

قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض التعريفات الجمركية على سلع كل منهما في وقت واحد حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاق "المرحلة الأولى" للتجارة.

وأوضح في مؤتمر صحفي دوري إن إلغاء التعريفة يعد شرطًا مهمًا لتحقيق أي اتفاق.

وصرح قاو للصحفيين بأن نسبة الرسوم الجمركية الملغاة يجب أن تكون هي نفسها، ويمكن التفاوض بشأن عدد الرسوم الجمركية التي يجب إلغاؤها.

وقد اوضح انه "بدأت الحرب التجارية بالتعريفات، ويجب أن تنتهي بإلغاء التعريفات". لكنه لم يعط جدول زمني.

وقال مصدر لرويترز في وقت سابق، إن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تتخلى عن 15 ٪ من الرسوم الجمركية على نحو 125 مليار دولار من البضائع الصينية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر.

إنهم يسعون أيضًا إلى تخفيف الرسوم الجمركية السابقة بنسبة 25٪ على حوالي 250 مليار دولار من الواردات من الآلات وأشباه الموصلات إلى الأثاث.

قال شخص مطلع على موقف الصين التفاوضي إنه يضغط على واشنطن "لإزالة جميع الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".

قد يتم توقيع صفقة هذا الشهر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مكان لم يتم تحديده بعد.

وقال مسؤول كبير في ادارة ترامب لرويترز يوم الاربعاء، إنه تم اقتراح عشرات المواقع لعقد اجتماع كان مقررا عقده في الأصل على هامش قمة ألغيت في اسيا والمحيط الهادي في منتصف نوفمبر.

وأشار المسؤول الي إن أحد المواقع المحتملة هو لندن، حيث يمكن أن يجتمع الزعيمان بعد قمة الناتو التي من المقرر أن يحضرها ترامب في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر.

ورفض قاو أن يقول متى وأين يمكن أن يكون هذا الاجتماع.
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الكلمات المفتاحية

الصين تتفق مع الولايات المتحدة التعريفة الجمركية إلغاء الرسوم الجمركية

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