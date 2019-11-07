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عاجل.. رسالة من الرئيس السيسي إلى المصريين بالخارج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
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السيسي
السيسي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

وبعث الرئيس السيسي برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية.

وجاء في نص البرقية:

"الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسعدنى أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.. مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير".

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