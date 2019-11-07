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حق الرد.. شركة مياه القاهرة: عدم سداد الفواتير جريمة تستوجب تحرير محضر ضد المشترك

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
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أحمد الشيمي رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة
أحمد الشيمي رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة
أحمد الشيخ
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 بالاشارة إلى ما نشر بالجريدة بتاريخ 3/10/2019 بشأن شكوى السيد عمرو نصار الذى يتضرر من قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتحرير محضر ضده بسبب مديونية للشركة.

 أوضح المهندس أحمد الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة أنه لا يتم تحرير محضر شرطة بمستحقات الشركة إلا بعد إخطار المشترك بضرورة سداد المديونية المستحقة وفى حالة عدم السداد لا يكون لدى الشركة اى خيار سوى تحرير محضر شرطة بالواقعة وذلك لان اموال الشركة اموالاً عامة ولحاجة الشركة لسيولة لتوفير مستلزمات الانتاج والاستمرار فى تقديم الخدمة.

واضاف "الشيمي" أنه لما استشعرت الدولة مدى اهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة اصبح عدم السداد يشكل جريمة جنائية من اختصاص النيابة العامة، مؤكدًا أن ابن الشاكى حضر الى مقر الشركة وقام بسداد المستحق عليه و ابرام تصالح مع الشركة كما ان المتعاقد الاصلى مع الشركة هو نصار محمد عبدالله ومازال التعاقد باسمه حتى تاريخه و مسئولية عدم السداد تقع على المتعاقد مع الشركة، متابعًا "كان بتعين حضور الشاكى امام المحكمة المختصة و هو أمر وجوبى طبقا لاحكام قانون المرافعات وبالتالى لا يوجد اى تعنت من الشركة تجاه اى مواطن حيث ان مبدأ الشركة خدمة جميع مواطنى القاهرة من المشتركين وكسب رضائهم".



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