يارب تكونوا مع بعض في الجنة".. عمرو عرفة ينعي الراحل هيثم أحمد زكي

نعي المخرج عمرو عرفة، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابه بموقع التغريدات العالمي "تويتر" ونشر عمرو عرفة، صورة وعلق عليها بكلمات مؤثرة، قائلاً‏: "والدته اتوفت و هوه عنده ٦ سنين جده و جدته تكفلوا بتربيته و رحلوا واحد ورا التاني و هوه عنده ١٤ سنه خاله هشام فؤاد تكفل بيه اتوفي و هوه عنده ١٦ سنه .. ابوه تكفل بيه و اتوفي و هوه عنده ٢١ سنه."





وتابع: "حبيبي يا هيثم يا رب تكونوا سوا مع بعض في جنة الخلد ..‎هيثم_احمد_ذكي."





وقد غيمت حالة من الحزن على الأجواء العامه بعد معرفه الخبر فقد صدم متابعيه ومحبيه فقد رحل عن عالمنا الفنان هيثم احمد زكي فجر صباح اليوم الخميس داخل منزله في الشيخ زايد عن عمر يناهز ال 35 عاما بعد تعرضه لهبوط مفاجئ في الدوره الدمويه.





وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.







