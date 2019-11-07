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رورديجو: بنزيما مهاجم وهمي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:16 ص
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رودريجو
رودريجو
وكالات
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أشاد رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك جالطة سراي التركي، في أولى مبارياته مع الريال في دوري أبطال أوروبا بزميله في هجوم الفريق كريم بنزيما.

قال رودريجو: "أنا في غاية السعادة، أتطور يومياً بشكل أسرع من المتوقع، أتدرب واستعد على النحو الأمثل، الأمور تكون أسهل دائماً مع بنزيما، إنه عبقري، لاعب يلعب أسفل المهاجمين لكنه يؤدي كرأس حربة، سعيد جداً لمزاملته".

وأوضحح لشبكة موفيستار، أنه جلب الكرة معه إلى المنزل بعد تسجيل أهدافه الثلاثة، مشيراً إلى أن مغادرة أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يهتف الجمهور باسمه "كان حلماً".

وأضاف: "السر وراء النجاح يكمن في التحلي بالصبر.. كما يقول لي الجميع، ينبغي مواصلة العمل والاستمرار في حالة الهدوء، لهذا السبب تسير الأمور على ما يرام".

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