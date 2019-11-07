بكلمات مؤثرة نيكول سابا تودع هيثم أحمد زكي

أعربت الفنانة نيكول سابا، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان هيثم أحمد زكى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث نشرت مقطع فيديو ظهر فيه الفنان الراحل أحمد زكى ونجله الراحل هيثم أحمد زكي، وعلقت على الفيديو قائلة:"‏الله يرحمك يا ⁧‫هيثم أحمد زكى‬⁩ خبر حزين جداً وصادم جداً جداً كنت لسه في عزّ شبابك وعطاءك بس الظاهر الغاليين وحشوك اوي..في الجنة ان شاء الله".





غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس الموافق 7نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

