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من النهارده مافيش يتيم تاني..عمرو سعد ينعي هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نعي الفنان عمرو سعد زميله الفنان الراحل هيثم احمد زكي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" بكلمات مؤثره ونشر الفنان عمرو سعد صوره للراحل هيثم زكي وارفق تعليقا عليها قائلا:"حبيبي هيثم احمد ذكي .، من النهاردة مافيش يُتم تاني .، نام وارتاح في حضن أغلي الناس ... أمك وأبوك."

وتابع:"حزن وصدمة وإحساس بالألم لكني لا املك غير الدعاء ليك من قلبي وبكل صدق بالرحمة والمغفرة ولقاء الاحبة في سلام .، والله هو الرحمن الرحيم."

وقد رحل عن عالمنا الفنان هيثم احمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد ذكي عن عمر يناهز 35 عاما بعد هبوط مفاجئ في الدوره الدمويه.

وتلقت أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


موعد صلاة الجنازة

نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "صلاة جنازة هيثم أحمد زكي ظهراً من مسجد مصطفى محمود "الوفاة طبيعية هبوط حاد في الدورة الدموية" رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان " .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

ومسلسل كلبش الجزء الثاني في سباق الرمضاني عام 2018 ، من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار وبطولة كلًا من أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وهالة فاخر وروجينا ومحمود البزاوي.
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