شيريهان تنعي هيثم أحمد زكي حبيبي وإبن حبيبتي وحبيبي



موعد صلاه الجنازة



صلاه جنازه الراحل هيثم احمد زكي ستقام ظهرا من مسجد مصطفى محمود.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.



نعت الفنانة القديرة شيرهان الراحل هيثم أحمد زكي، بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"وكتبت شيريهان:"‏بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". صدق الله العظيم."وتابعت:"في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبي، ويا إبن حبيبتي وحبيبي "إنا لله وإنا إليه راجعون". هيثم_أحمد_ذكي."حاله من الحزن سيطرت على علي كل الأجواء ليست فقط علي الوسط الفني فقد صدم الخبر كل متابعيه ومحبيه ورحل عن عالمنا الفنان هيثم زكي في الساعات المبكرة من فجر اليوم عن عمر يناهز ال 35 عاما داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.