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راح يونس أبوه وامه.. أميرة سيد مكاوي تنعي هيثم أحمد زكي (صورة)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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سيطرة حالة من الحزن على الجمهور، والوسط الفني مع حالة صدمة بعد الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فجر اليوم الخميس نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
وقدم العديد من النجوم والنجمات برقيات تعازي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة معبري
ن خلالها عن حزنهم.

ونعت السيدة أميرة ابنة الفنان الراحل الكبير سيد مكاوي، الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت أميرة سيد مكاوي في نعيها قائلة: "راح يونس أبوه وامه، ربنا يسعدك في جنته يا ابني".

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لإتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان دكتور أشرف زكي، عن تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي وفاة هيثم هبوط في الدورة الدموية اليوم

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