خبر يوجع القلب.. محمد مهران ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)

خيم الحزن الشديد الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وانهالت برقيات تعازي نجوم الفن بعد أعلان الخبر معبرين عن حزنهم وحبهم الشديد له والصدمة التي تلقوها.



ونعى الفنان محمد مهران، الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وكتب محمد مهران في نعيه وعبر عن حزنه قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون، خبر يوجع القلب.. ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ياريت تقروله الفاتحه وتدعوله".



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لإتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

