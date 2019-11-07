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صبري فواز ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:07 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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خيمت حالة من الحزن الشديد،والصدمة بالوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعى الفنان صبري فواز، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب صبري فواز في نعيه قائلًا: "مع السلامة يا طيب يابن الطيب"

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لإتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودي وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
صبري فواز ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
صبري فواز ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
صبري فواز ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
صبري فواز ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي وفاة هيثم هيثم أحمد زكي هبوط في الدورة الدموية صبري فواز

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