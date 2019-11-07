باريس سان جيرمان يهاجم زيدان بسبب نجم الفريق

أعلن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، غضبه من التصريحات التي يطلقها مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بشأن النجم الفرنسي، كيليان مبابي.





وقال المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في تصريحات أبرزتها الصحافة العالمية :تصرحيات زيدان ؟ إنها شيء مزعج. هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن لاعبٍ لديه عقد معنا".





وأكد البرازيلي ليوناردو خلال حديثه :" أن مبابي لاعب مهم بالنسبة لباريس سان جيرمان، ويجب التوقف عن محاولة زعزعة الفريق بهذه التصريحات، التي تخرج من مدريد في إشارة لزيدان.





وكان ريال مدريد قد رصد مبلغ مايقرب من 300 مليون يورو، في محاولات الحصول على خدمات كيليان مبابي خلال الصيف المقبل.





ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع البي إس جي في عام 2020، وهو ما يزيد من صعوبة تعاقد ريال مدريد مع نجم المنتخب الفرنسي والمتوج مؤخراً بكأس العالم في روسيا صيف 2018 الماضي.





وفي نفس السياق حقق كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفوز أمس الأربعاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال اوربا، والتي يتواجد بها الفريقين في نفس المجموعة، وكان باريس قد تفوق على الريال في المواجهة الأولي هذا الموسم.



