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هجوم وحشي في بوركينا فاسو.. وسقوط 37 قتيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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وقع هجومًا عنيفا، الخميس، استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين الذهب الكندية (سيمافو) في بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا، وإصابة 60 آخرين.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث وقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من منجم بونجو الذي تديره سيمافو، مشددة على أن الحادث "وحشي"، و"جبان".

هذا، وأكدت دائرة الشؤون الدولية الكندية في بيان، أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن وجود أي مواطن كندي بين الضحايا، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا، معربة عن تضامنها مع شعب بوركينا فاسو وتدعم جهود بوركينا فاسو لتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن منطقة شمال بوركينا فاسو، تعتبر ملجأ للمتطرفين الإسلاميين الذين يهاجمون السكان المدنيين بانتظام.
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