Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مات في سن أمه.. وعاش وحيدًا مثل أبيه" ريم البارودي تودع هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قامت الفنانة ريم البارودي، بنعي الفنان الراحل نجل النمر الأسود أحمد زكي ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت "البارودي صورتين لهيثم واحدة تجمعه بأمه والأخرى تجمعه بوالده


وعلقت البارودي علىهما قائلًا: "مات في سن أمه.. وعاش وحيدا مثل أبيه".


وأضافت البارودي معلقه: "أنا زي أبويا، ابتلينا بالوحدة، هو عاش وحيد وأنا عايش وحيد، سابني بدري هو وأمي، وجدي وخالي، وجدتي" ثم بكى، لم يكن يعلم أنه سيلحق بهم جميعا في سن صغير ، وهو لا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره.

 وأختمت البارودي نعيها بالدعاء للفقيد الراحل هيثم أحمد زكي قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل مثواه الجنة، ادعوله بالرحمة.


وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاتة هيثم والد فتاة العياط هيثم أحمد زكي نجل الفنان أحمد زكي مشرحة زينهم اليوم أم هيثم أحمد زكي

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إدارة برشلونة تستقر على المدرب الجديد للفريق

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

"نفس المسجد الذي شيعت منه جنازة والده".. تعرف على مكان تشيع جنازة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقل جثمان الفنان هيثم زكي إلى مشرحة زينهم

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. آخر صورة لهيثم احمد زكي مع ووالده في صورة واحدة قبل وفاته!

"كنت أطيب وأجدع الناس" ..أحمد السقا ينعي هيثم أحمد زكي

المطرب مصطفى شوقي ينعي الفنان هيثم أحمد زكي

صورة نادرة لهيثم احمد زكي مع والدته هالة فؤاد!

"كابوريا 2" رحل مع رحيل "البلياتشو".. محاولات إعادة الامبراطور تغلق الستار!

نجم أرب أيدول ينعي هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:26 ص

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

02:25 ص

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

02:13 ص

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status