"مات في سن أمه.. وعاش وحيدًا مثل أبيه" ريم البارودي تودع هيثم أحمد زكي

قامت الفنانة ريم البارودي، بنعي الفنان الراحل نجل النمر الأسود أحمد زكي ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت "البارودي صورتين لهيثم واحدة تجمعه بأمه والأخرى تجمعه بوالده

وعلقت البارودي علىهما قائلًا: "مات في سن أمه.. وعاش وحيدا مثل أبيه".

وأضافت البارودي معلقه: "أنا زي أبويا، ابتلينا بالوحدة، هو عاش وحيد وأنا عايش وحيد، سابني بدري هو وأمي، وجدي وخالي، وجدتي" ثم بكى، لم يكن يعلم أنه سيلحق بهم جميعا في سن صغير ، وهو لا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره.

وأختمت البارودي نعيها بالدعاء للفقيد الراحل هيثم أحمد زكي قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل مثواه الجنة، ادعوله بالرحمة.





وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.





بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله







