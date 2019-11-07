"واجع قلبي طول عمرك".. ناهد السباعي تودع هيثم أحمد زكي برسالة مؤثرة

نعت الفنانة الشابة ناهد السباعي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشرت ناهد صورتان تجمعها بالراحل وقالت :"إن لله و إن إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و أحنا صغيريين علطول بتقولي يانودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا و حاسس إني هموت صغير."



وتابعت"السباعي": "و أنا دايمًا أرد أقولك أنت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و أخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا."



واختتمت كلامها:" أحب انبه السادة الصحفيين و الجمهور أن لو أي حد كتب كومنت او مقال عن هيثم فيه أي كلمة وحشة هنتخذ كل الإجراءات القانونية ضدة."



وقد رحل عن عالمنا الفنان هيثم احمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عامًا بعد هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.



وتلقت أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.



ومسلسل كلبش الجزء الثاني في سباق الرمضاني عام 2018 ، من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار وبطولة كلًا من أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وهالة فاخر وروجينا ومحمود البزاوي.

