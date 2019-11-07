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أزمة جديدة تواجه كبار أوروبا لضم موهبة النرويج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
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سالزبورج
سالزبورج
حسام مجدي
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وقعت الأندية التي تعتبر من كبار أوروبا في أزمة جديدة بشأن التعاقد مع موهبة النرويج خلال الفترة القادمة بسبب الصراع بينهم.


كبار أوروبا يتنافسون لضم هالاندا

وأظهر كبار قارة أوروبا رغبة كبيرة في التعاقد مع النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم نادي سالزبورج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


سالزبورج يرفع مطالبه لبيع هالاندا

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه الماديه لبيع هالاندا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وكشفت التقارير الصحفية أن نادي سالزبورج قرر رفع قيمة هالاندا حيث يريد النادي الحصول على 86 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضم اللاعب في يناير القادم.


سبب زيادة مطالب سالزبورج

وأشارت التقارير أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه لبيع هالاندا في الشتاء القادم بسبب أن النادي رأى أن هناك منافسة شرسة بين العديد من الأندية لضمه.


الأندية التي تريد ضم هالاندا

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال ونادي بايرن ميونخ.


وينتهي عقد إيرلينج براوت هالاند مع نادي سالزبورج بعد 3 مواسم من الآن بخلاف الموسم الحالي في عام 2023.


مشاركات هالاندا مع تادي سالزبورج

وقد شارك إيرلينج براوت هالاند في 17 مباراة حتى الآن مع نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف.
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