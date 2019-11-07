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جماهير برشلونة تعلنها "فالفيردي" هو السبب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:25 ص
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فالفيردي
فالفيردي
علاء خليف
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يواجه المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة انتقادات واسعة خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع نتائج الفريق الكتالوني بالموسم الحالي، وتذبذب أداء الفريق، حيث طالبت الجماهير بضرورة إقالة المدرب وتعيين مدير فني جديد للفريق.


وفي هذا الإطار قامت صحيفة "ماركا" الاسبانية بإجراء استطلاع رأي لمعرفة مدي رضا الجماهير الكتالونية عن فالفيردي، واسباب تراجع نتائج الفريق الكتالوني بالموسم الحالي، وجاءت نتيجة الاستطلاع لتؤكد أن المدرب السبب الرئيسي وراء إنهيار البرسا هذا الموسم.


وشارك أكثر من 27 ألف شخص في الاستطلاع التي أجرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، وجاءت نتائج الاستطلاع أن 47% من المشاركين اتهموا فالفيردي بأنه السبب وراء تراجع النتائج، وجاء اللاعبون في الترتيب الثاني (32%)، ثم إدارة النادي الكتالوني جاءت بالمركز الثالث بنسبة (21%).


وخاض برشلونة 15 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي، حقق الفريق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد وريال سوسيداد.


وكان برشلونة قد تعادل سلبيًا مع فريق سلافيا براج التشيكي في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر البرسا جدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط.


وأكدت تقارير صحفية، إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة طالبوا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بإقالة فالفيردي، بعد السقوط أمام ليفانتي ثم التعادل أمام سلافيا براج على ملعب كامب نو، ويعد الثلاثي رونالد كومان، وتين هاج وجالاردو مدرب ريفر بليت الأبرز لخلافته في البرسا.
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