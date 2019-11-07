موعد مباراة لاتسيو وسيلتك اليوم الخميس 7-11-2019 بالدوري الأوربي

يلتقي اليوم الخميس الموافق 7-11-2019، فريق لاتسيو الإيطالي، بنظيره سيلتك الإسكتلندي، خلال منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





ملعب مباراة لاتسيو وسيلتك بالدوري الأوربي





ويحتضن ملعب الأوليمبيكو بإيطاليا، مواجهة سيلتك ولاتسيو، وكان قد فاز سيلتك بهدفين مقابل هدف وحيد على لاتسيو بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوربي.





تعرف على موعد مباراة لاتسيو وسيلتك بالدوري الأوربي





وتقام مواجهة لاتسيو وسيلتك في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكه المكرمة.





القناة الناقلة لمباراة لاتسيو وسيلتك





ومن المقرر أن تبث مجموعة بي إن سبورتس الرياضية أحداث مواجهة سيلتك الإسكتلندي ولاتسيو الإيطالي، حيث أن المجموعة المذكورة هي المالك الحصري لحقوق بث البطولة الأوربية في الشرق الأوسط، وتنقل أحداث المباراة على قناة بي إن سبورتس وان، كما يعلق على أحداث اللقاء جواد بدة.





ويحتل لاتسيو الترتيب الثالث في مجموعته الخامسة برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من 3 مباريات، فاز في واحدة وخسر مباراتين، ويسعي الفريق الإيطالي إلي إستغلال عاملي الأرض والمجهور، من أجل الفوز بأحداث اللقاء المقرر اليوم.





بينما يدخل سيلتك مواجهة اليوم وهو في صدرة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، ويتطلع الفريق الأسكتنلدي لتكرار نتيجة مواجهة الجولة الثالثة أمام لاتسيو والفوز عليه مجدداً لضمان الصعود إلي الدور المقبل مبكراً، والتفكير في أدوار خروج المغلوب من الأن.



