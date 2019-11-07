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أسألكم الفاتحة والدعاء.. صلاح عبد الله ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:12 ص
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ريهام كمال
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سيطرت حالة حزن شديدة على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة هيثم أحمد زكي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشر الفنانة صلاح عبد الله برقية تعزية في وفاة هيثم أحمد زكي ناعيًا فيه الفقيد معبرًا عن حزنه، ويسأل المتابعين الدعاء له وقراءة الفاتحة.

وكتب صلاح عبد الله قائلًا: "أسألكم الفاتحة والدعاء لـ "هيثم زكي" وأمه وأبيه بأن يجمعهم القادر بعفوه ورحمته في نعيم جنته وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
أسألكم الفاتحة والدعاء.. صلاح عبد الله ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
أسألكم الفاتحة والدعاء.. صلاح عبد الله ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
أسألكم الفاتحة والدعاء.. صلاح عبد الله ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
أسألكم الفاتحة والدعاء.. صلاح عبد الله ينعي هيثم أحمد زكي (صورة)
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الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي وفاة هيثم هبوط في الدورة الدموية

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