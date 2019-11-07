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اليوم.. السيسي يوجه كلمة مهمة للمصريين من احتفال المولد النبوي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:51 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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يشارك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وذلك في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

كما يوجه رئيس الجمهورية، كلمة للأمة بمناسبة الاحتفالات، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

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