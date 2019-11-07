"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

يقوم الآن فريق من نيابة جنوب الجيزة، بفحص جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكمباوند بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تلقيهم إخطارًا من رجال الشرطة.









وأضافت مصادر صحفية عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان مُلقى جثة داخل الحمام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتشريح من عدمه.







وتبين من خلال الفحص والتحري أن "هيثم" مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.









بالذكر أن هيثم أحمد زكي قد وفاته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم، وتداولت الأخبار إلى أن قامت نقابة المهن التمثيلية بنعي له.





وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.