هيثم أحمد زكي:"والدي كان لا يرى في أواخر فترة مرضه وكان يتقمص أمامنا أنه يرى(فيديو)



قال الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، في لقاء له على قناة المصرية، أن والده الفنان أحمد ذكي في فترة مرضه الآخيره آخبره الطبيب أن والده أصبح لا يرى فعندما دخلنا الغرفة لزيارته طلب نظارة النظر وأمسك بالجرنال،وتقمص أنه يقرأه،وأنبهر الجميع وكان الطبيب يقول لهم أنه لا يرى .



قال أيضاً بعد رحيل والده في نفس اللقاء أنني كل يوم في الليل آتي بصور لأبي وأفلام وذكريات له، وأحياناً أتكلم معه.





توفى اليوم الفنان هيثم محمد زكي،منذ قليل داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



كان أول عمل له في بداية المشوار الفني فيلم حليم ، حيث إستكمل بطولته بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي،وبعد ذلك قام ببطولة فيلم البلياتشو،ومن هنا ترك بصمة في قلوب الناس وعقولهم،وبعد ذلك قام بعمل فيلم كف القمر،ومن بعده فيلم نقطة دم، ثم سكر مر ، وأخيراً فيلم الكنز وقام بعمل جزء ثاني له بسبب نجاحه الأول.



وقام أيضاً بعمل العديد من المسلسلات وهم " الجماعة 2010 - ضيف شرف،دوران شبرا 2011،الصفعة 2012،إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف،السبع وصايا 2014،استاذ و رئيس قسم 2015،مصاعب الغربة 2015،كلبش2-2018" .

