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حكيمي يحدد موقفه من العودة إلى ريال مدريد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:27 ص
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حكيمي
حكيمي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني حدد موقفه من العودة إلى الملكي عقب نهاية إعارته في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم المغربي تألق أمس الثلاثاء عندما سجل هدفين وساهم في تحويل تأخر أسود الفيستيفاليا أمام ضيفهم إنتر ميلان الإيطالي بثنائية نظيفة إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيجنال إيدونا بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في تصريح مقتضب لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "العودة إلى ريال مدريد؟ لم لا، إنه بيتي الذي نشأت فيه".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه خلال إعارته لبروسيا دورتموند لمدة موسمين، تطور مستوى حكيمي بشكل كبير وأصبح أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير في أوروبا والعالم حاليًا.

يذكر أن بروسيا دورتموند بفوزه أمس احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط متخلفا بنقطة وحيدة عن برشلونة المتربع على الصدارة الذي تعادل سلبياً مع ضيفه سلافيا براج.

وألمح هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني في الشهر الماضي عن إمكانية إدارة النادي في الحفاظ على نجم الفريق المغربي أشرف حكيمي في نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن حكيمي البالغ من العمر 20 عاما انضم إلى بروسيا دورتموند بعقد إعارة من ريال مدريد ممتد بدوره لمدة موسمين وينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن عقد حكيمي الممتد مع ريال مدريد من شأنه أن ينتهي في صيف عام 2021 وتُقدر القيمة السوقية للنجم المغربي بـ30 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركيت العالمي.

ونجح حكيمي في تقديم مستوى مميز مع دورتموند وسيطر النجم الشاب على عناوين الصحف ووسائل الإعلام الألمانية عقب تسجيله هدفي فريقه أثناء الفوز بهدفين نظيفين على سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية:"أنا لا أرى حكيمي في ريال مدريد ولا أملك أية أخبار بشأن عودته المُحتملة".

واختتم فاتسكه تصريحاته قائلاً :"أعتقد بأنه يشعر بكونه في منزله في دورتموند، نحن سنفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل الإبقاء عليه".
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