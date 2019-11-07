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مصادر: الأجهزة الأمنية تخطر نيابة الجيزة لمعاينة جثمان نجل أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نيابة الجيزة تخطر بوفاة نجل الراحل أحمد زكي الذي توفى منذ قليل، في فيلا التي يعيش بها في الشيخ زايد  لمباشرة التحقيق.

وقالت مصادر صحفية "، أنّ النيابة صاحبة القرار في التشريح أو الاكتفاء بمناظرة الجثمان وتقرير مفتش الصحة.

وقالت خطيبته، أن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي ، ما دعى خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن التي فتحت الفيلا التي يسكن بها في دائرة قسم الشيخ زايد أول وتم العثور على جثمانه وتم نقله إلى المستشفى.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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الكلمات المفتاحية

وفاة نجل أحمد زكي هبوط في الدورة الدموية تصدر هيثم أحمد زكي

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