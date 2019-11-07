هيثم احمد زكي في اللقاء الأخير: اتمني تجسيد شخصية الملاكم بعيدا عن والدي و مهمتي كانت صعبة! (فيديو)

تحدث الفنان هيثم احمد زكي، خلال اللقاء التليفزيوني الاخير له في برنامج "on set"عن امنيته في تجسيد الملاكم بعيدا عن شخصية والده وان مهمته كانت صعبة للوصول للجمهور بدون التفكير انه نجل الإمبراطور احمد زكي.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز تصريحاته:

1_شخصية الظابط:



قال زكي: "فيه أدوار كتير نفسي أعملها ونفسي أعمل دور ظابط وأنا عملت دور ظابط مخابرات في

الصفعة ونفسي أعمل دور ظابط عادي".





2_شخصية الملاكم:



وقال زكي: "نفسي أعمل ملاكم لأني حاسس إني هعمله بطريقة تانية لأن أنا أصلا ملاكم وبلعب ملاكمة وفيه تحدي لأن والدي عمل 3 أدوار ملاكم في كابوريا والنمر الأسود والبطل والتلاتة مالهمش علاقة ببعض وأنا كنت عايز أعمله بطريقتي وشايف حاجة أقدر أعملها في الدور ده".





3_ تقديم أدوار مثل والده"



قال: "لو فكرت إني معملش أي دور عمله والدي يبقى كده مش هعمل حاجة خالص لأن الله يرحمه ما سابش دور من الرئيس للظابط لتاجر المخدرات للمجنون والفنان وكل حاجة".





4_رأيه في المقارنة عن أبناء الفنانين :



اعتبر أن جيله من أبناء الفنانين وقع في ورطة بسبب المقارنة بين أدائهم وأداء والديهم الذين يعتبروا من الأجيال الذهبية للسينما المصرية.





5_مهمة صعبة:



"عملت أدوار كتير عشان أقدر أثبت نفسي والناس تتقبلني وكانت مهمة صعبة جدا إني أبقى ابن أحمد زكي وأمثل وأي مقارنة بينا هتبقى ظالمة".





6_ كابوريا2:



وكشف عن مشروع للجزء الثاني من فيلم كابوريا، مشيرًا إلى أن المسألة تحت التشاور ولم يظهر المشروع بشكل نهائي