مدرب النصر يكشف أسباب الفوز على الفيصلي بكأس ولي العهد

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن فوز فريقه على الفيصلي، وإرتقائه لصدارة جدول ترتيب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وأثنى فيتوريا، على أداء لاعبيه عقب المباراة مشيدا بدورهم داخل أرضية الملعب واللعب على النقاط الثلاث، مؤكدا أن الجميع يتكاتف من أجل تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.





وقال فيتوريا في تصريحات عقب نهاية المباراة: "النصر فاز بعد مستوى جيد، وسيطر اللاعبون على مجريات اللعب، وسجلوا هدفين وكان بالإمكان أن تزيد الأهداف، لولا إهدار الفرص المحققة".





واختتم تصريحاته : "لقد ظهرت هوية النصر بالسيطرة على كامل الملعب، وكنا أقوياء في كل مراحل المباراة، سواء الهجومية أو الدفاعية أو الانتقالية، بقطع الكرة أو خسارتها".





من ناحية أخرى أكد مايكون بيريرا مدافع الفريق، على أنهم أثبتوا للجميع أنهم قادرون على الاحتفاظ باللقب، وأهم شيء هو تحقيق الثلاث نقاط.





وحقق النصر فوزا على الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة متساويا مع الهلال صاحب نفس الرصيد على صدارة جدول الترتيب.



