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بعد وفاته.. هيثم أحمد زكي يتصدر مؤشر البحث العالمي "جوجل"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:54 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تصدر الفنان هيثم أحمد زكي، موقع البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد إعلان وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتداول الخبر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي والذين سيطر عليهم حالة من الحزن شديدة، وصدمة معلقين "عاش يتيمًا ومات وحيدًا"، " كأنما مات أحمد ذكي ثانية ! ".


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
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