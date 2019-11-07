مش قادر اصدق... شريف منير ينعي هيثم أحمد زكي

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نعي الفنان شريف منير، الفنان هيثم أحمد زكى، الذي توفي منذ ساعات عن عمر يناهز ال35 أثر هبوط حاد في الدوره الدمويه.



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وعلق شريف منير "مش قادر اصدق خبر صادم محزن لاقصي حد ، مكتوب تفارقونا بدرى انت ووالدتك ووالدك ، وتعصروا قلوبنا عليكم ، الله يرحمكم ويحسن اليكم





وفاة هيثم أحمد زكى أثر هبوط حاد في الدوره الدمويه



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.