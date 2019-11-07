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"ابن موت" هكذا علقت الفنانة بشرى على خبر وفاة هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانه بشرى، صورة جديدة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام، للفقيد هيثم أحمد زكي الذي توفى منذ قليل.

وأعربت " بشرى" عن مدى حزنها، وعلقت قائلة: "زمان كنت أسمع الكبار يقولوا فلان ده ابن موت و مكنتش بفهم معناها لحد ما كبرت و شوفت الموت بيخطف زينة الشباب الصغير من اصحابي وزمايلي وانا اظن انك يا هيثم ينطبق عليك مقولة ابن موت دى ...جيت و مشيت منها زائر خفيف زي ما تكون جيت عشان تمشي، فقدت أمك وأنت صغير و بعديها أبوك و دلوقتى ربنا أراد يجمعك بيهم، في الجنة إن شاء الله، البقاء لله ولا اله الا الله هيثم احمد زكى، خبر مفجع لكن اللهم لا اعتراض".


وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

أهم أعماله


من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "حليم"، "البلياتشو"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "استاذ و رئيس قسم"، "كلبش 2"



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون

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