"اللطيف الطيب في ذمة الله".. كندة علوش تنعي هيثم أحمد زكي

‬نعت الفنانة السورية كندة علوش، الفنان هيثم أحمد زكى، الذي توفي منذ ساعات عن عمر يناهز ال35 أثر هبوط حاد في الدوره الدمويه.



ونشرت كندة علوش صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "خبر مؤلم قاسي وصادم.. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان ‬







وفاة هيثم أحمد زكى أثر هبوط حاد في الدوره الدموية



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.