"عاش وحيدًا ومات صغيرًا" يسري الفخراني ينعي هيثم أحمد زكي

سيطرت حالة من الحزم كبيرة على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.





ونعى الكاتب يسري الفخراني، الفنان هيثم أحمد زكي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





وكتب "الفخراني" في تعيه قائلًا: "هيثم أحمد زكي.. عاش وحيدًا ومات صغيرًا، ربنا يغفر له ويرحمه. حبيب أبوه".







وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

