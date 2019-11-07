برشلونة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة جوردي ألبا

أوضح نادي برشلونة الاسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر للفريق جوردي ألبا خلال مباراة الفريق ضد سلافيا براج في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان جوردي ألبا لاعب برشلونة قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد سلافيا براج أمس الثلاثاء، مما دفع ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق اخراج "ألبا" والدفع بـ سيرجي روبيرتو بدلا منه.





وأكد نادي برشلونة الاسباني في بيان رسمي أن إصابة جوردي ألبا عبارة عن إصابة في عضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، موضحًا أن عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات تتوقف على مدي سرعة استجابة اللاعب للعلاج.





وأشارت تقارير صحفية أن إصابة "ألبا" هي نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة بوروسيا دورتموند سبتمبر الماضي، خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا، والتي غاب على اثرها مدة طويلة عن المباريات.





وأكدت تقارير أنه من المتوقع غياب جوردي ألبا عن الملاعب لمدة قد تصل إلي 3 أسابيع، ولن يتواجد اللاعب رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي القادمة، كما أنه لن يشارك في مباريات البرسا المقبلة.





وانتهت مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرتفع رصيد البرسا إلي 8 نقاط ويتصدر ترتيب مجموعته بالبطولة، يأتي بوروسيا دورتموند بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم انتر ميلان 4 نقاط.



