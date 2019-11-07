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وزارة الخزانة الأمريكية تكشف تفاصيل اجتماع سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
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سد النهضة
سد النهضة
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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، الخميس، عن تفاصيل الاتفاق الذي توصل له وزراء خارجية الدول الثلاث في مصر وأثيوبيا، والسودان.

وأوضحت، أن الوزراء جددوا التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة، وسيعقدون أربعة اجتماعات تقنية ويعملون على استكمال الاتفاق في 15 يناير 2020.

ولفتت إلى أن وفود من أثيوبيا ومصر والسودان، سوف يجتمعون مرة أخرى في واشنطن يوم 9 ديسمبر المقبل ويوم 13 يناير المقبل. 

الجدير بالذكر أن وزراء خارجية الدول الثلاث أصدروا بيانا، الأربعاء، أكدوا فيه الموافقة على دعم البنك الدولي والولايات المتحدة وحضورهما الاجتماعات بصفة مراقب بشأن أزمة سد النهضة.
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وزارة الخزانة الأمريكية سد النهضة أخبار سد النهضة أخبار

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