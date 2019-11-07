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عباس ابو الحسن عن وفاة هيثم احمد زكي: توفى الأخ الاصغر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:52 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تقدم الفنان عباس ابو الحسن، بالنعي لرحيل الفنان هيثم احمد زكي، وذلك بعد وفاته منذ قليل ووصفه بالاخ والصديق.

وكتب عباس، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي'فيسيوك': "لا حول ولا قوة الا بالله . انتقل الي جوار ربه الفنان والصديق والأخ الأصغر هيثم أحمد ذكي . ربما تجد السكينة في العالم الآخر . اللهم لا إعتراض . ربنا يرحمه . إقروله الفاتحة من فضلكم".

وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

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