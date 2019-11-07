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إيمان العاصي تنعى هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام"

نشرت "العاصي" صوره الراحل هيثم أحمد زكى، مع والده.

وعلقت على الصورة قائلة:"ان لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا هيثم في الجنه إنشاء الله ' هيثم احمد زكي في ذمة الله"

وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.
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وفاة هيثم أحمد زكي زفاة الفنان هيثم أحمد زكي

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