Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل موعد مباراة سبورتنج براغا وبشكتاش اليوم 7/11/2109 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:29 ص
Advertisements
النني
النني
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا البرتغالي بقيادة المصري أحمد حسن كوكا، لاستضافة بشكتاش التركي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي.


ومن المقرر أن يغيب المصري أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا، عن المباراة بسبب خضوعه لجراحة في الركبة، ويغيب على إثرها لمدة 6 أسابيع مقبلة.


على الجانب الآخر يتواجد المصري محمد النني ضمن قائمة بشكتاش التركي، للسفر إلى براجا، من أجل خوض المباراة التي ستقام اليوم على ملعب براجا لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الحادية عشر للدوري الأوروبي.


موعد مباراة سبورتنج براجا وبشكتاش التركي بالدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب براجا مباراة الفريق ضد بشكتاش التركي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


موقف الفريقين بجدول الترتيب

ويتصدر سبورتنج براجا جدول ترتيب المجموعة الحادية عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل بشكتاش التركي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.


ويسعى براجا لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، لتعزيز أماله في الصعود للدور المقبل، بينما انعدمت آمال بشكتاش في التأهل بنسبة كبيرة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مبارايات اليوم مبارايات اليوم سبورتنج براغا وبشكتاش دوري اوروبي بكشتاش

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ ساعة و 28 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعتين

"ودن من طين".. "الصحة" تفشل في اختبارات الحالات الإنسانية ومطالب بتغيير المتحدث

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد مباريات سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2019-2020

في وجود النني وغياب كوكا.. بشكتاش يسقط على أرضه أمام سبورتنج براجا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 ص

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

عاجل.. وفاة هيثم أحمد زكي

02:13 ص

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

11:49 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status