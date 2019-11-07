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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان اليوم الخميس 7/11/2019 في الدوري الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نظيره فريق بارتيزان الصربي اليوم الخميس 7/11/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان الصربي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يحل فريق بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة واحدة والتعادل في لقاء وهزيمته في مواجهة وحيدة أيضاً.

وكان قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر على ملعب فيتاليتي.

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مانشستر يونايتد دوري اوروبي اليوم الزمالك اليوم أحمد زكي

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