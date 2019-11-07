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موعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وروما اليوم الخميس 7-11-2019 بالدوري الأوربي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
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إي سي روما
إي سي روما
محمد جمال
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يستضيف ملعب بوروسيا بارك بألمانيا مباراة قوية، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدوري الأوروبي، تجمع بين فريقي بوروسيا مونشنجلادباخ وأى سي روما الإيطالي، في لقاء سيقوده الحكم خيسوس مانزانو، ويسعي الفريق الإيطالي لحسم الصعود للدور القادم بينما يسعي الفريق الألمانى لعودة أماله من جديد فى البطولة الأوروبيه.

موعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وروما الإيطالي بالدوري الأوروبي

يحل فريق روما الإيطالي ضيف ثقيل علي نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني علي ملعبه ووسط جماهيره في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وروما الإيطالي بالدوري الأوروبي

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وروما الإيطالي بالدوري الأوروبي، والتى ستقام في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

ترتيب المجموعه العاشرة قبل مواجهة روما وبوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الأوروبي

روما الإيطالي 5 نقاط
إسطنبول باك شهير التركى 4 نقاط
فولفيرسبيرجير النمساوي 4 نقاط
بوروسيا مونشنجلادباخ نقتظين

التشكيل المتوقع لفريق روما الإيطالي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى : لوبيز
خط الدفاع : سيبانزولا، تشيتيم، سمولينج، كولاروف
خط الوسط : مانشيني، وترود، كلويفرت، باستزري، زانيولو
خط الهجوم : جيكو.

بينما تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ المتوقع أمام روما بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى : سومر
خط الدفاع : يانتشكي، جينتر ايلفيدى
خط الوسط : لاينر، نيهوس، كريمر، هوفمان، ويندت
خط الهجوم :تورام، هيرمان

ويحتل روما المركز الثالث بالذوري الإيطالي برصيد 22 نقطة خلف كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، وفاز الذئاب خلال الجولة الماضية علي نابولي بهدفين لهدف، بينما فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فاز خلال اللقاء الماضي بالدوري الألماني علي نظيره بايرن ليفركوزن بهدفين لهدف ويحتل المركز الأول بالبوندسليجا الألمانية برصيد 22 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

مباريات الجولة الرابعة دوري اوروبي دوري الأوربي اليوم السعودية إي سي روما

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