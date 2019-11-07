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تفاصيل موعد مباراة مصر وليبيريا اليوم 7/11/2019 والقنوات الناقلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
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يخوض منتخب مصر الأول بقيادة مدربه حسام البدري مواجهة ودية ضد منتخب ليبيريا اليوم الخميس الموافق السابع من شهر نوفمبر لعام 2019 على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار استعدادات منتخب الفراعنة لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021.


وتأتي ودية منتخب مصر ضد ليبيريا استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر المحدد لهما يومي 14، 18 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.


موعد مباراة مصر ضد ليبيريا الودية اليوم الخميس:

تنطلق أحداث المواجهة الودية بين منتخب مصر ونظيره منتخب ليبيريا على أرضية ملعب "برج العرب" في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وذلك اليوم الخميس 7-11-2019، حيث يتطلع حسام البدري لتحقيق الفوز في مباراته الودية الثانية والاطمئنان على كافة العناصر الأساسية بالفريق قبل بداية مشوار الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2021.


التكافؤ يُسيطر على تاريخ مواجهات مصر وليبيريا:

بالبحث في سجل تاريخ مواجهات مصر ضد ليبيريا نجد أن التكافؤ يخيم على مواجهات المنتخبين، حيث تقابل في 4 مباريات سابقة جاءت في تصفيات كأس العالم، فاز كل منهما بمباراتين، ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيريا الودية اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مصر ضد ليبيريا في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، عبر قنوات، أون سبورت ON SPORT علي القمر الصناعي نايل سات ويمكن متابعتها عبر التردد (10853 أفقي – معدل الترميز 27500)، وقناة تايم سبورت TIME SPORT علي تردد (11449 أفقي – معدل الترميز 27500).


قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا اليوم الخميس:

يخوض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مباراة ليبيريا بقائمة تضم كل من: أحمد فتحي (الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – عبد الله جمعة (الزمالك) – محمود وحيد (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – رامي ربيعة (الأهلي) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أيمن أشرف (الأهلي) - طارق حامد (الزمالك) – عمرو السولية (الأهلي) – حمدي فتحي (الأهلي) – محمد النني (بيشكتاش التركي) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – حسين الشحات (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي) – كريم طارق (طلائع الجيش) - الهجوم: حسام حسن (سموحة) – مروان حمدي (وادي دجلة) – أحمد جمعة (المصري) –محمود عبدالمنعم "كهربا" (أفيش البرتغالي) – محمد صلاح (ليفربول).
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