موعد مباراة مصر وليبيريا الوديه اليوم الخميس الموافق 7-11-2019

يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، مباراة ودية للمنتخب الوطنى الأول والذى يقوده حسام البدري، في إطار إستعدادات المنتخب لخض الاصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، في مباراة سيقودها الحكم المصري أحمد الغندور.





موعد مباراة مصر وليبيريا الوديه





تقام مباراة مصر وليبيريا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، وسوف يكون اللقاء في تمام السابعه مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا الوديه





يحل منتخب ليبيريا ضيف علي منتخب مصر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعه مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD و TIME SPORT HD.





وتعد مباراة ليبيريا هى الثانية للجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدري بعد مباراة مصر وبوتسوانا التى أقيمت في أكتوبر الماضي والتى انتهت بفوز مصر بهدف دون رد سجله لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي.





ويدخل المنتخب اللقاء بكل اللاعبين المختارين عدا لاعبي مصر المحترفين والذى سيصلوا قبل مباراة كينيا الأولى بثلاث أيام أى يوم 11 نوفمبر القادم، ودون لاعبي بيراميدز أيضا والذى قرر البدري إستبعادهم بعدما رفض سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي للفريق إرسال لاعبيه وتمسك بالوقت المسموح وفقا للأجندة الدوليه.





ويفكر حسام البدري في تجربة العديد من العناصر خلال المباراة إستعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وإختتم أمس المنتخب تدريباته علي الملعب الفرعي ببرج العرب بتواجد لاعبي الأهلي الذى دخلوا المعسكر بعد قدومهم من الإمارات ولاعبي الزمالك والإسماعيلي وسموحه والمصري ووادى دجلة وطلائع الجيش، وكان أخر المنضمين للمنتخب هم أيمن أشرف لاعب الأهلي وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.



