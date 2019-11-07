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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الصو
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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، ضد جالطة سراي التركي، بفوز الميرنجي، بسداسبة نظيقة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.


واكتسح مدريد ضيفه جالطة سراي، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب سانتياجو بيرنابيو بسداسية نظيفة، حيث افتتح رودريجيز التهديف في الدقيقة 4 من المباراة، ثم عزز بالهدف الثاني بعد مرور ثلاث دقائق فقط من هدفه الأول، قبل أن يضيف راموس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ثم نجح كريم بنزيما في إضافة الهدف الرابع والخامس بالدقائق 45 و 81 من المباراة، قبل أن يعود رودريجيز ويضيف الهدف الثالث له "هاتريك" والسادس لفريقه في الدقيقة 92 من اللقاء.


ورفع الميرنجي، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي، ليضمن بنسبة كبيرة المرور للدور المقبل.


ومن المقرر أن يعود الملكي، لتدريباته بشكل مباشر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.


ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ريال مدريد الإسباني المقبلة من خلال التقرير الآتي:-

يخرج ريال مدريد الإسباني، يوم السبت المقبل 9 نوفمبر الجاري، لمواجهة إيبار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا، وتقام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.


ويدخل الميرنجي المواجهة ضد إيبار، طامحا للقوز وتعويض فشله في الفوز على ريال بيتيس، بالجولة الماضية والاكتفاء بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره والتفريط في الانفراد بالصدارة بعد هزيمة برشلونة من ليفانتي لحساب نفس الجولة.


وكان برشلونة، سقط بشكل مفاجئ ضد ليفانتي بالجولة الثانية عشر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليفرط هو الأخر في توسيع الفارق مع منافسه التقليدي.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متساويا مع برشلونة بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.
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