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سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:11 م
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طعم وأعطني الحرية
طعم وأعطني الحرية
شيماء عطية
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اختتمت سينما زاوية منذ قليل، عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي، بعرض ٣ أفلام هي "أعطني حريتي"، و"روبن برانت مقتني التحف الفنية"، و"طعم".

فيلم "أعطني الحرية" من انتاج الولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠١٩، إخراج كيريل ميكانوفسكي، وبطولة كل من كريس جالوست، ولورين (لولو) سبنينسر، وعُرض الفيلم في إطار أسبوعي النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي.

"روبن برانت مقتني التحف الفنية" انتاج المجر لعام ٢٠١٨، إخراج ميلوراد كرستيتش، وهو فيلم رسوم متحركة يلعب بطولته كل من إيفان كاماراس، وزالان ماكرانزي، وجابريلا هاموري، وحصل الفيلم على جوائز عدة من بينها جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان بوخارست أنيمست ٢٠١٨، وجائزة على جائزة أسيكان لأفضل فيلم طويل بمهرجان إشبيلية السينمائي ٢٠١٨، وجائزة بي تي في لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل بمهرجان بروكسل أنيما ٢٠١٩.

أما "طعم" من انتاج المملكة المتحدة لعام ٢٠١٩، للمخرج مارك جنكن، ويلعب بطولته كل من إدوارد رو، وسيمون شيفرد، وماري وودفاين، وشارك الفيلم في منتدى مخرجون جدد أفلام جديدة بمهرجان برلينالي ٢٠١٩، حاصل على الجائزة الكبرى وجائزة الجمهور بمهرجان نيو هورايزنز السينمائي الدولي ٢٠١٩، عرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان إدنبرة السينمائي الدولي ٢٠١٩.



وتضم البانوراما في دورتها الثانية عشر،  "8" أقسام، أحدثها هو قسم "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود"، إضافة إلي "7" أقسام من الدورات السابقة، وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" و"عروض خاصة"، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "٧٩" فيلمًا من قرابة ٤٠ بلد مختلف.

بانوراما الفيلم الأوروبي فاعلية فنية سنوية تقيمها شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمها سينما زاوية، وتعرض خلالها أحدث الانتاجات الأوروبية، وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات: في
القاهرة: في سينما زاوية وسينما الزمالك.

وتعرض مختارات من الأفلام خارج القاهرة، في عدد من المحافظات، هي الإسكندرية - سينما أمير، الإسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.

برنامج عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي

تنطلق اليوم الأربعاء، أولى فاعليات الدورة الثانية عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي، والتي تستمر في الفترة من ٦: ١٦ نوفمبر الجاري، في سينما زاوية وسينما الزمالك.

وتشهد عروض اليوم الأول ٧ أفلام في سينما زاوية، و٤ أفلام في سينما الزمالك.

ويأتي برنامج اليوم على النحو التالي:
في الواحدة ظهرًا، تعرض سينما الزمالك فيلم "ألهة مولينبك"، بينما تعرض سينما زاوية فيلمي "بطل الأغنام"، و"ما لا يقتلك".

في الرابعة عصرًا، تعرض سينما الزمالك فيلم "إيقاع لشبونة"، وتعرض سينما زاوية فيلمي "الناجون من الصيف"، و"هزيمتنا".

وفي السابعة مساءًا، تعرض سينما الزمالك فيلم "لارا"، فيما تعرض سينما زاوية فيلمي "أعطني الحرية"، و"روبن برانت مقتني التحف الفنية".

وتختنم العروض في العاشرة مساءًا، حيث يعرض فيلم "إيقاعات" في سينما الزمالك، ويعرض فيلم "طعم" في سينما زاوية".

بانوراما الفيلم الأوروبي فاعلية فنية سنوية تقيمها شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمها سينما زاوية، وتعرض خلالها أحدث الانتاجات الأوروبية، وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات: في
القاهرة: في سينما زاوية وسينما الزمالك.

وتعرض مختارات من الأفلام خارج القاهرة، في عدد من المحافظات، هي الإسكندرية - سينما أمير، الإسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.
سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"
سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"
سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"
سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"
سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"
سينما زاوية تختتم عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي بـ"طعم" و"أعطني الحرية"
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